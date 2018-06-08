الرئيس روحاني: "اسرائيل" لن تنعم بالأمان أبداً

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني أن المسلمين يعلنون في يوم القدس العالمي ان تحرير القدس والارض الفلسطينية بكاملها، أمل لجميع المسلمين.

وقال روحاني عن أخر جمعة من شهر رمضان والذي يعتبر يوم القدس العالمي ان هذا اليوم، هو يوم خلفه لنا الامام الخميني، حيث ينزل الشعب الی الشارع في تظاهرات ومسيرات كبيرة، ليقرّب كل الشعوب الاسلامية للشعب الفلسطيني.

وصرح الرئيس الايراني: في الحقيقة، يعلن المسلمون، اليوم، ان تحرير القدس وتحرير كل فلسطين، أمل الجميع ولن تنسی الشعوب هذا الامل ابداً.

وأكد روحاني: "اسرائيل" لن تنعم بالامان أبدا وعليها أن تعرف أنها دائما تكون غاصبة لارض الغير وأنها ظالمة في ذلك وان الشعب العظيم، لايترك ارض آبائه وأجداده، خاصة وأن ظلم الاسرائيليين تضاعف هذه الايام، ضد الفلسطينيين.

وتمنی الرئيس الايراني ان يشهد يوم القدس في هذا العام، مجداً أعظم حتی يتمكن الشعب الفلسطيني يوماً الرجوع الی أرضة ووطنه.