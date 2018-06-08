مسيرات حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي في العراق

نظمت في العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية، صباح اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني لإحياء يوم القدس العالمي، الذي أطلقه مؤسس الجمهورية الاسلامية في إيران الامام الخميني.

ونقلت وكالات عراقية: ان" الجماهير العراقية في العديد من محافظات البلاد نظمت تظاهرات بمناسبة يوم القدس العالمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة.

ورفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية ولافتات تدين الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وسط شعارات تدعو الى دعم القضية الفلسطينية وتندد بالصمت الدولي إزاء ما يحدث في غزة.

وارتدى المشاركون في المسيرة الزي العسكري تعبيرا عن استعداداهم للدفاع عن القدس المحتل، فيما داسوا بأقدامهم علما إسرائيلياً رسم على الأرض.

يذكر أن يوم القدس العالمي هو حدث سنوي يقام كل سنة في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لمناهضة احتلال الكيان "الاسرائيلي" للقدس، ويتم فيه حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.