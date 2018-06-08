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الملايين يخرجون في إيران لإحياء يوم القدس العالمي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:39 - 08 يونيو 2018
يوم القدس العالمي في طهران يوم القدس العالمي في طهران
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تستمر مسيرات يوم القدس العالمي في طهران وسائر المدن الايرانية بالحفاوة والحماسة دعما لمدينة القدس الشريف وانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه المحتلين الصهاينة ورفضا للمؤامرات التي تواجهها هذه المدنية المقدسة من مشاريع تصفيه اميركية اسرائيلية بدعم من مطبعين في المنطقة وذلك بالتزامن مع اقامة هذه المسيرات في العديد من دول العالم.

وانطلقت المسيرات في 900 مدينة في إيران في يوم القدس العالمي في أخر جمعة من شهر رمضان إلى الشوارع حيث يحملون المشاركون لافتات توكد على مناصرتهم للقدس الشريف وضرورة ازالة الاحتلال وتحرير فلسطين والقدس الشريف.

وأكد المشاركون الذين بلغ عددهم الملايين على دعهم لمسيرات العودة الكبرى كما نددوا بهرولة بعض الدول نحو التطبيع مع الصهاينة.

وأطلق المتظاهرون من مختلف شرائح ومكونات الشعب الايراني في طهران هتافات ضد جرائم كيان الاحتلال ودعم الادارة الاميركية لها على غرار سائر المدن الايرانية.

وشهدت كافة المسارات العشرة المخصصة للمسيرات في طهران حشود غفيرة تتجه نحو مراكز اقامة صلاة الجمعة.

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