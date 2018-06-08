إصابة 100 مواطن بالرصاص والاختناق على حدود قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن إصابة 100 مواطن بجراح مختلفة ما بين الرصاص الحي والاختناق، بينهم صحفيين خلال مشاركتهم في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة أن إجمالي الإصابات هي 100 إصابة حتى الساعة (3:40 م).

وأكد أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف بقنابل الغاز بشكل مباشر شرق خانيونس، وإصابة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز مباشرة بالزجاج الأمامي ما أدى لتهشيمه.

وأفاد مراسلونا أن مئات الآلاف من المواطنين شاركوا في مسيرة مليونية القدس، في مخيمات العودة الخمسة، واستخدم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحقهم القوة المفرطة من خلال إطلاقه للقنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص الحي.

وذكر مراسلنا أن من بين المصابين الصحفي إسماعيل أبو عمر بقنبلة غاز في ظهره، نقل على اثرها للمستشفى الأوروبي لتلقي العلاج، والصحفي محمد البابا مصور وكالة الأنباء الفرنسية أصيب بعيار ناري في قدمه اليسرى شرق جباليا شمال قطاع غزة، إلى جانب مواطنين آخرون أصيبوا بالرصاص الحي جرى نقلهم للمشافي لتلقي العلاج، بينما تم علاج العشرات ممن أصيبوا بالاختناق ميدانياً.

يتبع ..