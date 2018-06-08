عشرات الآلاف يتوافدون لمخيمات العودة للمشاركة في مليونية القدس

توافد عشرات الآلاف من المواطنين عقب صلاة الجمعة مباشرة إلى مخيمات العودة المنتشرة على الشريط الحدودي للقطاع، للمشاركة في مسيرة مليونية القدس ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا، أن المواطنين بدأوا بالتوافد للمخيمات عقب انتهاء صلاة الجمعة مباشرة، فيما صلى البعض الجمعة في مخيمات العودة.

وأوضح، أن هناك جهوزية واستعداد كبير لدى المواطنين بالمشاركة، وخاصة الشبان الذين جهزوا الإطارات المطاطية والطائرات الورقية.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي توعد المسيرة، باشر بإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين السلميين فور وصولهم.