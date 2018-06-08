جنين: الجهاد الإسلامي تقيم إفطارا جماعيا لعائلات الأسرى والشهداء والمحررين

أقامت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين بالضفة الغربية مأدبة إفطار جماعي، أمس الخميس، في بلدة عرابه، على شرف ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين.

وحضر الإفطار الجماعي لفيف من أهالي الشهداء والأسرى والمحررين في جنين، إلى جانب عدد من قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

وفي كلمة له، أكد القيادي في الجهاد طارق قعدان أن الحركة ستظل على نهج الشهداء والأسرى، ولن تتنكر لدمائهم التي نزفت وعذاباتهم للدفاع عن الوطن المحتل، إلى أن يزهر ربيع الانتصار.

وشكر الشيخ قعدان لذوي الشهداء والأسرى حضورهم وتلبية دعوى الإفطار، مؤكدا أن الحركة ستتواصل معهم ومع الأسرى في السجون حتى يرو نور الحرية، وحتى وتبييض السجون على أيدي وسواعد المجاهدين.