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مليونية القدس "لحظة بلحظة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:00 - 08 يونيو 2018
مسيرة يوم العودة فى ذكرى يوم النكبة مسيرة يوم العودة فى ذكرى يوم النكبة
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أحداث يوم الجمعة "مليونية القدس" على حدود قطاع غزة، والتي تصادف يوم القدس العالمي، والتي جهز الاحتلال الاسرائيلي للتصدي لها.

3:30 إصابة مصور الوكالة الفرنسية محمد البابا برصاص الاحتلال في قدمه خلال تغطيته مسيرات العودة في نقطة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة

3:00 اصابة  الزميل الصحفي اسماعيل أبو عمر بقنبلة غاز في الظهر في مخيم خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

14:30 جنود الاحتلال الاسرائيلي يطلقون القنابل الغازية بكثافة شرق البريج

14:20 اندلاع حرائق في أحراش الاحتلال شرق بيت حانون شمال القطاع بفعل بالونات حارقة

14:00 إصابة شاب بجراح خطيرة شرق خان يونس

13:57 الاحتلال يطلق القنابل الغازية بكثافة تجاه المشاركين في مسيرة العودة شرق خانيونس

13:56 الصحة ترفع درجة الجهوزية والاستعداد في كافة مرافقها

13:55بدء انطلاق المسيرات من مختلف مساجد قطاع غزة باتجاه الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في "مليونية القدس"

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