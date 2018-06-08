لاريجاني: قوة المقاومة ستمنع تطبيق صفقة القرن

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أن الشعب الفلسطيني قاوم الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 70 عاماً ليس من أجل الأموال بل بهدف العودة إلى أراضيهم المحتلة.

وقال لاريجاني في كلمة له في يوم القدس العالمي: "أن صفقة القرن التي تخطط لها الولايات المتحدة الامريكية و"إسرائيل" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلى الضغط على المقاومة وعلى إيران"، مؤكداً ان الصفقة لن تطبق بفعل تأثيرات المقاومة الكبيرة.

وأضاف: "إن التلاحم "الإسرائيلي" السعودي معروف المعالم أتى لتغطية الجرائم "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين".

وفي ذات السياق أشار لاريجاني إلى أن الطلب "الإسرائيلي" من أميركا بخصوص الجولان المحتل طلب "وقح جداً"