عشرات الآلاف يتوافدون إلى الأقصى في الجمعة الأخيرة من رمضان

يتوافد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم الجمعة إلى باحات المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وتستعد الطواقم تابعة للأوقاف الإسلامية، بالتحضيرات والاستعدادات المبكرة لصلاة الجمعة، والتي يتوقع أن يشارك فيها أكثر من ربع مليون فلسطيني رغم الحظر الذي تفرضه قوات الاحتلال على دخول المصلين من محافظات قطاع غزة إلى القدس، وبتقييد دخول المصلين من محافظات الضفة الغربية.

وشملت الاستعدادات تنظيف وتوضيب الساحات والمُصليات واللواوين، وصيانة العرائش والمظلات الضخمة الواقية من الشمس والمنتشرة في معظم ساحات المسجد الواسعة، بالإضافة الى وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات اللجان الصحية والطبية والاغاثية وإنشاء المزيد من العيادات الميدانية داخل الأقصى، فضلا عن التنسيق مع الفرق الكشفية المقدسية لتوفير النظام وإرشاد المصلين الى أماكن الصلاة.

من جانبها، لجأت قوات الاحتلال إلى إغلاق محيط البلدة القديمة أمام المركبات، وتعزيز الانتشار العسكري والشرطي وسط المدينة وبمحيط بلدتها القديمة، وعلى الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، ونصب حواجز ومتاريس عسكرية، وتسيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في شوارع المدينة خشية من اندلاع مواجهات في الجمعة الأخيرة من رمضان.







