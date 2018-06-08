روحاني: تحرير فلسطين أمل جميع المسلمين

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" أن تحرير القدس وكل فلسطين هي قضية وأمل جميع المسلمين، ويجب أن لا تنسى هذه القضية مطلقا.

وقال الرئيس روحاني وفقاً لوكالة مهر للأنباء: "إن يوم القدس العالمي، ارث الامام الخميني، حيث ينزل الشعب إلى الشارع في تظاهرات ومسيرات كبرى، للتعبير عن تضامن الشعب الايراني وكل الشعوب الاسلامية مع الشعب الفلسطيني".

واضاف: في الحقيقة، يعلن المسلمون، اليوم، أن تحرير القدس وتحرير كل فلسطين، أمل الجميع ولن تنسى الشعوب هذا الامل أبدا.

وأوضح الرئيس روحاني ان "اسرائيل" لن تشعر بالأمان مطلقا، وان عليها ان تدرك دوما انها ظالمة وغاصبة لأرض الآخرين، وأن الشعب الفلسطيني العظيم، لن يتخلى عن ارض آبائه وأجداده، خاصة وأن ظلم "الإسرائيليين" تضاعف هذه الايام، ضد الفلسطينيين، معربا عن أمله في ان تقام مراسم يوم القدس العالمي هذا العام، أكثر عظمة وهيبة من الاعوام الماضية، وان يتمكن الشعب الفلسطيني يوما ما للعودة إلى أرضه.