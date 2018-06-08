انطلاق مليونية "القدس العالمي" في إيران والعراق

انطلقت الجماهير العربية والإسلامية في العديد من البلدان صباح اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات مليونية احياءً لـ"يوم القدس العالمي" الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وتشهد "إيران" العديد من المسيرات المليونية دعماً للشعب الفلسطيني في انتفاضته الشعبية السلمية على حدود قطاع غزة وتأكيداً على دعم فصائل المقاومة الفلسطينية التي تواجه عدو الأمة الإسلامية.

ويطلق المتظاهرون في مسيراتهم شعارات "الموت لاسرائيل" و"الموت لاميركا" في اشارة الى زوال هذه الغدة السرطانية وتنديد لمواصلة الدعم الاميركي لها في ظل مؤامرة الادارة الاميركية ضد مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت الدائرة العامة لوسائل الإعلام الأجنبية في وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي عن حضور نحو150 إعلاميا بمن فيهم مراسلين ومصورين أجانب من 20 بلدا في العالم لتغطية مراسم مسيرات يوم القدس العالمي للعام الجاري في إيران.

وبحسب هذا التقرير فان مراسلين من إسبانيا واستراليا وألمانيا والإمارات وأميركا وبريطانيا وتركيا والصين وروسيا واليابان والعراق وسوريا وفرنسا وفلسطين وسنغافورة وقطر ولبنان لوكسمبورغ بما في ذلك APTN، CBSNEWS، ZDF، الجزيرة، روسيا اليوم، المسيرة، المنار، الميادين، الإخبارية، الإتجاه، فلسطين اليوم، بلادي، الفرات، أسوشيتدبرس، الأناضول، لوس آنجلس تايمز يشاركون في هذه التغطية.

كما يغطي مراسلو 62 قناة تلفزيونية و 28 وكالة أنباء و 21 صحيفة و 11 معهدا للصور من 17 دولة من بينها النمسا وأذربيجان وأفغانستان وأرمينيا وإيطاليا والبحرين وبلجيكا وسويسرا وعمان وقيرغيزستان والكوريتين الشمالية والجنوبية وكندا وكولومبيا والكويت وهولندا واليمن، سيغطون مراسم يوم القدس العالمي هذا العام عن طريق المكاتب المحلية.

فيما انطلق المئات من الجماهير العربية في العراق للتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقه بتحرير القدس ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم من دنس المحتلين وحقهم في العيش بحرية وكرامة.