100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

أدى قرابة 100 ألف مصل (حسب دائرة الأوقاف الاسلامية) من القدس واراضي العام 48، الليلة الماضية، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في أجواء روحانية وإيمانية متميزة.

وكان مئات المصلين انضموا إلى المعتكفين في المسجد الأقصى لقضاء ما تبقى من أيام شهر رمضان في التعبد في رحابه الطاهرة.

فيما وصلت عشرات الحافلات من مختلف المناطق نهار اليوم، محملة بالمصلين الذين اخترقوا البلدة القديمة باتجاه المسجد الأقصى، في حين لجأ المئات الى الحجز في فنادق المدينة بانتظار صلاة الجمعة الرابعة وربما الأخيرة في الشهر الكريم بالأقصى المبارك.

وتشهد القدس، وأسواق بلدتها التاريخية، خاصة القريبة من أبواب المسجد، حركة نشطة وازدحامات بالمتسوقين.

في السياق، شرعت دائرة الأوقاف الاسلامية واللجان العاملة في "الاقصى" باستعدادات ضخمة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة ألف مصل في صلاة الجمعة يوم غد في "الأقصى"، في الوقت الذي شرعت فيه لجان الاحياء في القدس القديمة بالتحضير والاستعداد لهذه الجمعة المباركة.

الى ذلك، أعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك بوجه المستوطنين اعتباراً من يوم غد وحتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك عقب احتجاجات المصلين والمواجهات المحدودة في "الاقصى" اليوم ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك.