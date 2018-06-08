أمير قطر يتلقى رسالة شفوية من الرئيس السوداني

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الرئيس السوداني عمر حسن البشير تتعلق بأوجه تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين البلدين، وبعض المستجدات الراهنة إقليميا ودوليا.

وقد نقل الرسالة وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد خلال لقاء أمير قطر به وبالوفد المرافق.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوداني إلى الدوحة، منذ تعيينه في 15 مايو/أيار الماضي بديلا لإبراهيم غندور.

وتأتي رسالة البشير بعد أيام من استقباله المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لبحث سير تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور غربي السودان.

كما تأتي الرسالة بعد شهر من تسلم الرئيس السوداني رسالة خطية من أمير قطر حول العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ورعت قطر اتفاقية للسلام في 14 يوليو/تموز 2011، رفضتها حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليها الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

وتستثمر الدوحة نحو 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقا لبيانات رسمية.