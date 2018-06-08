غزة تستعد لـ"مليونية القدس" والاحتلال ينشر قوات كبيرة على حدود القطاع

يستعد المواطنين في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في الجمعة الحادية عشر من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "مليونية القدس" وذلك تزامناً مع احياء الأمة العربية والإسلامية لـ "يوم القدس العالمي" الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت، كافة جماهير الشعب الفلسطيني لأكبر مشاركة جماهيرية في "مليونية القدس"، والانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت الهيئة الفلسطينيين في قطاع غزة بالتوجه إلى مخيّمات العودة شرق القطاع من بعد صلاة الجمعة، حيث ستقلهم الباصات من أمام المساجد إلى نقاط التجمهر والاحتشاد.

ومن المتوقع بأن يتوافد عشرات الآلاف من الجماهير للمشاركة في "مليونية القدس"، وسيتخللها فعاليات وابداعات من الشباب الثائر ككل جمعة من حرق الكوشوك وقطع أجزاء من السياج الزائل وإطلاق الاطباق الطائرة ومن المتوقع ان يتم تطير كمية كبيرة غير مسبوقة من الاطباق الطائرة التي تحمل صور الشهداء.

وفي ذات السياق قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الشيخ خالد البطش: "سنستمر في مسيراتنا في ذكرى يوم القدس العالمي لنعلن من خلالها بأن القدس لنا وليست للعدو الغاصب، وأن القدس لا تقبل القسمة على شعبين".

وأضاف البطش: "شعبنا اليوم يرفع شعار العودة إلى فلسطين كل فلسطين، وأن لا شرعية أو بقاء لليهود المحتلين على أرضنا، ومسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها.

وعلى الجانب الأخر يستعد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمواجهة عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه سينشر قوات كبيرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ خشية من اندلاع مواجهات عنيفة ومحاولات اقتحام للسياج الفاصل.

وتأتي هذه التظاهرات الشعبية السلمية استمرارًا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المتواصلة منذ الثلاثين من مارس الماضي.