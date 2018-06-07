أسرع 4 مشروبات لعلاج التهابات اللوزتين!

يعتبر التهاب اللوزتين من أكثر الأمراض انتشارًا بين الناس خاصة مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة ، يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب ، يوجد 4 مشروبات هي الأسرع على الإطلاق للتخلص من التهابات اللوزتين وهي:

- مشروب الشاي بالليمون:

وذلك لاحتوائه على ڤيتامين C الذي يرفع مناعة الجسم لتحسين مقاومة الالتهابات والأمراض المعدية ، كما أنه يوجد بالشاي مادة طبيعية متخصصة في علاج البرد .

- الشاي الأخضر:

وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة ، كما أنه يرفع مناعة الجسم وذلك من شأنه أن يساعد على علاج التهابات اللوزتين .

- الغرغرة بالماء والملح:

حيث أن الملح يعتبر مادة كاوية للالتهابات وسينتهي أثرها في الحال ، وذلك بإضافة ملعقتين من الملح إلى كوب ماء.

- مشروب الليمون:

ضرورة تناوله مضافًا إليه عسل النحل ، كما يجب أن يراعى أن يضرب الليمون في الخلاط بقشره.