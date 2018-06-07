النفط ينخفض متأثرا بزيادة في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل القلق من تزايد المعروض العالمي بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتلميح السعودية ومنتجين كبار آخرين الى أنهم قد يزيدون الانتاج. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول يونيو حزيران، وهي زيادة مفاجئة بعد أن كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 1.8 مليون برميل. وارتفعت أيضا مخزونات الوقود. وقالت إدارة المعلومات في تقريرها الأسبوعي إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 10.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وأثار تزايد الانتاج مبيعات منذ أن تخطى خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 80 دولارا للبرميل الشهر الماضي. وقال أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون ”استمرار الزيادة في انتاج النفط الخام يؤثر على السوق“. وانتاج النفط الأمريكي مرتفع 1.5 مليون برميل يوميا عن مستواه قبل عام. وأنهت عقود الخام الأمريكي الخفيف جلسة التداول منخفضة 79 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.73 دولار للبرميل. وتخلى خام برنت عن خسائره في أواخر الجلسة ليغلق منخفضا سنتين فقط عند 75.26 دولار للبرميل. وفي التعاملات اللاحقة على التسوية تحول برنت إلى الصعود ليصل إلى 75.78 دولار للبرميل.