الذهب يرتفع مع صعود اليورو مقابل الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي صعد فيه اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوك مركزية رئيسية والقمة الأمريكية الكورية الشمالية والمقرر أن تنعقد جميعها الأسبوع القادم. وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1297.46 دولار للأوقية، فيما استقر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب دون تغير يذكر عند 1301.50 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3% إلى 93.388. وارتفع اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الكثير من العملات المنافسة له اليوم، بفعل تزايد المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يعلن الأسبوع القادم أنه سينهي برنامجه التحفيزي تدريجيا بحلول نهاية العام. ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية الأسبوع القادم كما يشهد نفس الأسبوع انعقاد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فيما تبدأ قمة مجموعة السبع أعمالها في “”كيبيك غدا الجمعة. وكبحت توقعات بزيادة أسعار الفائدة وارتفاع في الأسهم مكاسب المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا والمُقوم بالعملة الأمريكية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 16.69 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 905.50 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1016.80 دولار للأوقية.