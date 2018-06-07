القيادي عليان: معركة القدس ستحسم مصير المنطقة بأسرها

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، أن معركة القدس ستحسم مصير المنطقة كلها، وليس فلسطين فقط.

وأوضح د. عليان في تصريح له، بمناسبة يوم القدس العالمي، وعشية "مليونية القدس"، أن هذه المعركة ستحسم الوجود الإسرائيلي الغريب وسط المنطقة العربية والإسلامية.

وقال :"تمر علينا هذه الأيام الذكرى الحادية والخمسين على إكمال اغتصاب فلسطين وفي القلب منها القدس، هذه الذكرى التي يجب أن يجعل منها كل العرب والمسلمين محطة ضرورية وواجبة للانتفاض ضد العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية".

وأشار د. عليان إلى أن القدس هي قلب الأمة، بل وعنوان وجودها وكرامتها، ومن خلال القدس علينا أن نتوحد جميعا لإساءة وجوه أعدائنا.

ولفت إلى أن معركة القدس هي الدليل الأوضح على عافية الأمة وسيرها بالاتجاه الصحيح الذي يحقق وجودها وقوتها على الساحة الإقليمية والدولية.

وبين د. عليان أنه عندما يشعر الغرب وأميركا أن ثمنا باهظا سيتم دفعه في معركة القدس من خلال انتفاضة المنطقة ضد مصالحهم فيها، لن يكون أمامهم إلا التراجع أو حتى توسيع المسافة بينهم وبين "إسرائيل".

ونوه إلى أن واجب الأمة بكافة مكوناتها لاسيما علمائها أن تنهض على الدوام لنصرة شعبنا المرابط، الذي يقف في الخندق الأول للدفاع عن تاريخ وحاضر ومستقبل المنطقة.

وبحسب د. عليان فإن "على الأمة دعم مسيرات العودة، التي يواصلها شعبنا للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وحمايتها من الاختراق الإسرائيلي"، داعياً لاحتضانها ورعايتها، وأن يكون ذلك على رأس أولويات الشعوب العربية والإسلامية.