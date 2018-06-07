جيش الاحتلال: إن قصفت "تل ابيب" فإن عشرات الطائرات ستُغير على غزة

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الخميس عن حالة التأهب القصوى، و التي تشمل حالة الاستنفار في صفوف الجيش وقوات الدفاع المدني وسيارات المطافئ وقوات الانقاذ.

وجاء قرار رفع حالة الاستنفار بسبب مسيرة العودة غدا الجمعة علي حدود قطاع غزة .

و أفاد موقع "ديبكا" الإخباري العبري، أنه وفقاً للمعلومات التي وصلت قيادة الجيش، فإن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة تعد لكي يكون يوم غدٍ الجمعة يوماً للمسيرة الاضخم منذ بدء المسيرات على الحدود مع الأراض المحتلة، والتي بدأت في يوم الارض 30 مارس.

و يزعم الموقع العبري أنه وفقا لخطط حماس والجهاد الاسلامي والمنظمات الاخرى المسؤولة عن تنظيم المسيرات، فسوف يتم حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين امام السياج الفاصل لمواجهات مع جنود الاحتلال.

و لفت الموقع الى أن حماس قد هددت بانه في حالة قام الجيش الاسرائيلي بإيقاع عدد كبير من الشهداء والجرحى غدا الجمعة، فلن تكتفي الفصائل بالرد بقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى، بل ان الرد سيكون بإطلاق صواريخ نحو وسط "اسرائيل" و "تل ابيب".

و على ضوء تلك المعلومات اصدر الناطق باسم جيش الاحتلال بياناً خارق للعادة قال فيه: "بان الجيش الإسرائيلي انهى تدريبا مكثفا لسلاح الجو الاسرائيلي يحاكي حربا على ثلاث جبهات سوريا ولبنان وقطاع غزة.

ولكن التركيز في بيان الناطق باسم الجيش على قطاع غزة عبر الاغارة من قبل عشرات الطائرات المقاتلة لأهداف لحماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

وقد نشر الناطق باسم الجيش مقطع فيديو حول التدريبات الجوية، قال فيه احد الطيارين: "لقد تدربنا على الطائرات وهي محملة بالقنابل الذكية الثقيلة وتدربنا لتوجيه ضربة قوية في فترة وجيزة لقطاع غزة ان قامت حماس والجهاد بإطلاق صواريخ نحو وسط اسرائيل".

ووفقا لمصادر فلسطينية في قطاع غزة فقد اعد الفلسطينيون 1500 طبق ورقي حارق سيتم اطلاقها غدا نحو الاراضي الاسرائيلية