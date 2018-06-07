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استمر عدة أيام

الاحتلال ينهي تدريباً جوياً يحاكي حرباً على قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:42 - 07 يونيو 2018
تدريب جوي تدريب جوي
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 انهى سلاح الجو "الاسرائيلي" تدريباً جوياً مكثفاً استمر عدة ايام.

 ووفقا ليديعوت، فالتدريب حاكى حرباً على قطاع غزة وفي المنطقة الشمالية مع سوريا ولبنان.

  وقال الناطق باسم جيش الاحتلال  بأن التدريب يهدف  لفحص جهوزية سلاح الجو لمواجهة السيناريوهات المحتملة على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة ومع سوريا ولبنان.

وقد شارك في التدريب مئات الطائرات  المقاتلة من جميع الأنواع  وبمشاركة المروحيات القتالية وتم التدرب نهارا وليلاً.

وخلال التدريب تدرب عشرات الطيارين على الاغارة على مئات الاهداف في قطاع غزة  خلال فترة وجيزة.

 

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