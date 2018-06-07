هنية: مسيرة العودة وكسر الحصار أحدثت اختراقات مهمة سياسياً وميدانياً

دعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس إلى الالتحام والانخراط في مسيرة العودة الكبرى التي تجري على حدود قطاع غزة، مؤكداً أن المسيرة مستمرة حتى تعود القدس حرة.

وأضاف هنية في كلمة خلال لإحياء فعاليات يوم القدس العالمي، أن مسيرة العودة اثبتت أن ارادة الفلسطينيين قادرة على فرض قضيتهم على كل الأجندات الدولية.

وأشار إلى أن المسيرة أحدثت اختراقات مهمة سياسيا وميدانيا وعلى الصعيد الاقليمي.

وتابع هنية قائلا: "إن المقاومة ومسيرة العودة توحدان الشعب الفلسطيني وثقافة التطبيع والاتفاقية والمفاوضات مع الاحتلال تفرقه".

وجدد تأكيده على استمرار المسيرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة في مقدمتها العيش الكريم ورفع الحصار عن غزة بدون شروط.

وحول رد المقاومة الأخيرة، قال إنه يأتي رداً على العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، مشيراً أنه أظهر تكامل المقاومة المسلحة مع الحراك الشعبي .

وأكد هنية أن مسيرة العودة ستواصل فعاليات البحرية رغم قمع الاحتلال.