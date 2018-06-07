ولايتي: الانتفاضة في وجه العدو السبيل الوحيد لمواجهة صفقة القرن

أكد مستشار رئيس المجلس الشورى الإيراني، علي أكبر ولايتي، أن الانتفاضة الفلسطينية في وجه الاحتلال "الإسرائيلي" هي السبيل الوحيد لمواجهة صفقة القرن والمخاطر التي تواجه مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل تكريم عوائل شهداء مسيرة العودة في "المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، بعنوان "يوم القدس العالمي ومسيرة العودة" بحضور قادة الفصائل الفلسطينية والكتاب والصحفيين.

وقال ولايتي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" حتى نيل حقوقهم والعودة إلى أراضيهم المحتلة".

وأكد أن كافة الانتصارات التي حققتها المقاومة الفلسطينية واللبنانية خلال العقود الماضية، دليل واضح على أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال وأن الشعب الفلسطيني سيحرر المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن كافة الويلات التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كانت نتاج السلوك البريطاني الغادر.

وبين أن النكبة الفلسطينية مصيبة لكنها مستمرة وسيظل الشعب الفلسطيني يحافظ على العودة إلى أرض أجداده.

وأوضح أن قرارات الأمم المتحدة لم ولن تنفذ لسبب واحد هو إضفاء الشرعية للوجود "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية، وهذا يؤكد أن عملية التسوية تنشأ من رؤية غير موضوعية لأنها تتجاهل الواقع وما تُسمى صفقة القرن أكبر دليل على ذلك.

وشدد على أن الظروف التي يعيشها العالم العربي والإسلامي يشكل فرصة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستدركاً بالقول: الشعب الفلسطيني ليس لقمة سائغة وهو أكبر من أن يُهمل.

ولفت إلى أن الانتفاضة الفلسطينية الحالية تختلف في مؤشراتها عن الانتفاضات الأخرى سواء عبر المقاومة الفردية أو المسيرات الشعبية الجماهيرية، مشيراً إلى أنه كلما شهدت الساحة هدوء هب الشعب الفلسطيني ضد المحتل مطالباً بحقوقه وعودته إلى أرضه لأنه يمتلك الحق.

وتابع قوله: "إن الميزة الأخرى للانتفاضة الفلسطيني هي أنها جاءت بالاتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية وغابت عنها التكتلات والأحزاب"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أصبح قدوة للأمة العربية والإسلامية.

ولفت إلى أن مسيرة يوم القدس العالمي ستكون يوم غدٍ الجمعة حماسية بشكل كبير جداً مختلف عن السنوات الماضية بفضل مسيرات العودة وكسر الحصار.