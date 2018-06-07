منظمة همسة سماء الثقافة الدولية تنظم افطار خيري للأيتام

قامت منظمة همسة سماء الثقافة (الدولية) بتنظيم إفطار رمضاني خيري ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6/6//2018م الموافق 21/رمضان/1439هـ في محافظة رام الله والبيرة فلسطين في قاعة جمعية اللد حي أم الشرايط البيرة.

وحضر الإفطار الرمضاني حوالي(350) شخص ، شمل الأطفال الأيتام. وشخصيات اعتبارية من محافظة رام الله والبيرة السيد محمد عليان مدير دائرة شؤون اللاجئين والسيد المناضل اللواء عضو المجلس الثوري السابق حسن اشتيوي والسيد محمد زيود ممثل عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين

كما وحضرت الافطار الخيري السيدة ابتسام محاميد مدير مؤسسة همسة سماء الثقافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948ترافقها المربية الفاضلة سهيلة زحالقة كما وحضر الاستاذ معاذ دعاس والـ PSA وهنا لن ننسى المتبرعين من أهلنا المغتربين.

وأشرف على التحضير لهذا الإفطار السيد جواد دار علي والسيدة فريهان فراح والسيدة فدوى فرحان بالتعاون مع جمعية اللد الخيرية

ألقى كلمة منظمة همسة سماء الثقافة السيد الفاضل جواد دار علي وكلمة معالي وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين ألقاها بالإنابة عنه السيد محمد زيود، كما وقدمت فرقة سفراء فلسطين للفنون الشعبية الفلسطينية فقرة فنية مميزة ، تلتها فقرة شعرية للطفلة ميس فراح

وقد تم توزيع العاب على الأطفال.