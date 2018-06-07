الاحتلال يشكل وحدة لمكافحة “الطائرات الورقية” الحارقة

أعلن الاحتلال "الاسرائيلي" عن تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وقالت وسائل اعلام عبرية انه منذ حوالي اسبوعين يعمل فريق صغير على تحديد مواقع الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم واسقاطها لمنع وصولها الى الاراضي الزراعية واحتراقها.

و زعمت ان هذا الفريق نجح في اسقاط أكثر من 350 طائرة ورقية وبالونات، ما ادى الى انخفاض عدد الحرائق بشكل ملحوظ في مستوطنات “غلاف غزة”.

وحول آلية عمل هذا الفريق، تقول المصادر العبرية انه عندما يلاحظ الفريق أي طائرات أو بالونات تنطلق من قطاع غزة، يطلق الفريق طائراته الصغيرة المسيرة التي يتم التحكم فيها عن بعد وتصطدم بالطائرات الورقية وتسقطها.

ويعمل جيش الاحتلال خلال هذه الفترة على تطوير هذه الطائرات من خلال تزويدها بتقنية خاصة من اجل تدمير الطائرات الورقية واسقاطها دون خسائر.

بدوره، قال قائد المنطقة الجنوبية الجديد في الجيش الاسرائيلي هرتسي هليفي”يجب أن نكون مستعدين للتصعيد وإيجاد حلول للطائرات الورقية.

وتسببت الطائرات الورقية في احتراق مئات الدونمات الزراعية في الفترة الماضية