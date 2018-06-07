أولمرت ينتقد تصرفات "إسرائيل" ضد المتظاهرين على حدود غزة

انتقد رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت تصرفات "إسرائيل" في قطاع غزة ضد المتظاهرين.

ونقلت القناة الـ20 العبرية، عن أولمرت "نحن بحاجة للبحث عن خيارات أخرى تكون أقل عنفا".

ووفقا لأولمرت، "تأتي هذه المظاهرات في غزة من الآلاف من الأطفال وعشرات الآلاف من الناس، وكان عدد الضحايا عالية حقا، عندما قتل 62. أنا بالتأكيد أتأسف عليه. وأتسأل هل من الضروري استخدام الأسلحة التي يتم استخدامها أو استخدام القناصة ؟ لدي أسئلة وشكوك".

وقال أولمرت أيضا إن العلاقة مع غزة يجب أن تتغير بطريقة لا تعرض "إسرائيل" للخطر.

وفيما يتعلق بالقضية الإيرانية، قال: "إسرائيل"، حتى وإن كانت تمتلك أسلحة نووية أو لا، لم تهدد باستخدامها ضد أي أحد. من ناحية أخرى، هددت إيران بتدمير" إسرائيل" من عام 2006 حتى اليوم ".