طائرات الاحتلال تلقي مناشير تحذر من المشاركة بمسيرة العودة

ألقت طائرات حربية "إسرائيلية"، اليوم الخميس، منشورات على مناطق متفرقة في قطاع غزة حذرت فيها الفلسطينيين من المشاركة في "مسيرة العودة" غدا الجمعة.

وحمل البيان لغة تهديدية لأهالي قطاع غزة، وحرض على عدم مشاركتهم في المسيرة.

ويقول مراقبون: إن البيان والتحريض "الإسرائيلي" دليل فعالية مسيرة العودة الكبرى، ومدى الانزعاج "الإسرائيلي" منها.

ويستعد الفلسطينيون، للخروج يوم غدٍ الجمعة في مسيرة "مليونية القدس"، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

ويتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 127 فلسطينياً، بينهم 6 شهداء احتجز الاحتلال جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وإصابة أكثر من 13 ألف آخرين، بينهم 350 في حالة الخطر الشديد.