10 من جرحى "العودة" يغادرون الأردن

أعلن مدير عام الخدمات الطبية الملكية الأردنية اللواء الطبيب معين الحباشنة، أن 10 من مصابي مسيرة العودة غادروا مستشفى المدينة الطبية (تابع للقوات المسلحة) بعد أن استكملوا علاجهم.

وأكد الحباشنة أن "10 من جرحى غزة غادروا في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ) المستشفى باتجاه جسر الملك حسين (الفاصل بين الأردن والضفة الغربية المحتلة)، بعد أن استكملوا علاجهم، وتماثلوا للشفاء".

وأضاف الحباشنة للأناضول، "تم نقل المصابين وذويهم بسيارات الخدمات الطبية وحالتهم العامة ممتازة، وبقي 19 يخضعون للعلاج".

وأعرب ذوو المصابين، وفق الحباشنة، عن خالص شكرهم وتقديرهم للأردن وللخدمات الطبية على ما قدموه لهم من رعاية صحية واهتمام، مثنين على الكوادر الطبية المميزة.

جدير بالذكر أن الأردن استقبل 29 جريحا من جرحى مسيرة العودة، وقد تم ذلك على دفعتين؛ الأولى كانت في 18 من مايو/ أيار الماضي وعددهم 7، وكانت الثانية في 22 من الشهر نفسه، وعددهم 22.

وفي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينيا، وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.