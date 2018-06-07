السيسي يكلف وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها قبل أيام.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، فإن "السيسي كلف، اليوم الخميس، مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة عقب أيام من حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية".

والثلاثاء الماضي، قدمت الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، استقالتها إلى السيسي كإجراء متوقع بعد أدائه اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.

وحينها كلف السيسي حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

ومدبولي هو وزير الإسكان منذ عام 2014 وتم اختياره قائمًا بأعمال رئيس الحكومة لعدة أشهر، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، خلال سفر شريف إسماعيل ألمانيا للعلاج.

وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (مستقلة)، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، فوز السيسي بولاية ثانية، بنسبة 97.08%.

والحكومة الجديدة هي الثالثة منذ تولي السيسي منصبه حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو/حزيران 2014- سبتمبر/أيلول 2015) ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير/ كانون ثان الماضي.

ولم تعلن الرئاسة عن توقيت تقديمها لتشكيل الحكومة إلى البرلمان لأخذ الموافقة النهائية عليها وفقا للدستور.