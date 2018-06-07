البورصة في أسبوع: انخفاض مؤشر القدس بنسبة 0.52%

أغلق مؤشر القدس تداولات الأسبوع منخفضا بنسبة 0.52% على خلفية انخفاض مؤشرات كافة القطاعات باستثناء مؤشر قطاع التأمين.

وانخفضت مؤشرات البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19% والصناعة بنسبة 0.24%، والاستثمار بنسبة 0.62% وقطاع الخدمات بنسبة 0.52%، فيما ارتفع مؤشر التأمين وحده بنسبة 1.09%

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع الممتد من فترة 03/06/2018-07/06/2018، تم خلالها تداول 4,171,572 سهما بقيمة إجمالية بلغت 10,177,802 دولار نفذت من خـلال 710 عقود.

وتم تداول 27 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، حيث شهدت 10 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 9 شركات أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة حوالي 2.03 مليون دولار مقارنة مع ما يقارب 679 ألف دولار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 199.59%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.33% بقيمة بلغت حوالي 3.78 مليار دولار.