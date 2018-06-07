الديمقراطية تدين جريمة قتل التميمي وتطالب بالحماية الدولية لشعبنا

أدانت الجبهة الديمقراطية بشدة، الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المواطن عز الدين التميمي في رام الله بإعدامه وإطلاق النار عليه بشكل متعمد، بعد جريمة اغتيال المسعفة رزان النجار، وباقي جرائم الاحتلال المتواصلة بحق نشطاء ومناضلي شعبنا الفلسطيني.

وطالبت الجبهة، الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه جريمة إعدام الشهيد عز الدين التميمي ورزان النجار وكافة الشهداء الفلسطينيين، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم القتل والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

ودعت الجبهة، محكمة الجنايات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني، بتقديم لوائح اتهام ضد مجرمي الحرب "الإسرائيليين" وملاحقتهم دولياً وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة على الجرائم التي اقترفوها بحق أبناء شعبنا.

وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى التقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الاحتلال والاستيطان، واستكمال إحالة جرائم الحرب "الإسرائيلية" المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية وتفعيل الشكاوى ضد مرتكبيها، ونقل مشروع الحماية الدولية لشعبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على رفع الإجراءات العقابية عن القطاع.