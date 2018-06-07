محافظ سلطة النقد يزور محافظة بيت لحم ويوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة

قام معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا على رأس وفد من سلطة النقد، بزيارة محافظة بيت لحم التقى خلالها عطوفة المحافظ اللواء جبرين البكري وطاقم المحافظة، بحضور لجنة التنسيق مع الجامعات من سلطة النقد والتي تضم كلاً من مدير العلاقات العامة والاتصال السيدة ايرين سعادة، ومدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية السيد محمد عطا الله، ومدير دائرة انضباط السوق السيد علي فرعون. وأطلع معالي المحافظ الشوا الحضور على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.

وأشاد اللواء البكري بجهود سلطة النقد الفلسطينية في تنمية القطاع المصرفي، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتشجيعه، مستعرضاً آخر التطورات في محافظة بيت لحم والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار المدينة وتطويرها.

وزار معالي المحافظ السيد عزام الشوا والوفد المرافق جامعة بيت لحم، ووقع مع نائب الرئيس الأعلى لجامعة بيت لحم الدكتور بيتر براي مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين في خدمة القطاع الأكاديمي والطلاب من خلال القيام بنشاطات مشتركة بين الجانبين تتضمن تنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية في المجال المصرفي والمالي في سياق جهود سلطة النقد لتعزيز الشمول المالي، وتنظيم برامج تدريبية عملية في سلطة النقد لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وتزويد الجامعة بمختلف الإصدارات والتقارير الصادرة عن سلطة النقد. وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز علاقة سلطة النقد الفلسطينية وتطويرها مع الجامعات، ورفد القطاع الأكاديمي والطلاب بالخبرات والمعلومات المصرفية.

من جانبه أشاد الدكتور براي بدور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني٫ واضطلاعها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم طلاب الجامعات٫ مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقة ما بين الجامعة وسلطة النقد.

وزار معالي المحافظ الشوا يرافقه عطوفة اللواء البكري تكية ستنا مريم العذراء في مدينة بيت لحم٫ حيث أطلع البكري معالي المحافظ الشوا على آلية العمل في التكية٫ موضحاً أن عمل التكية يعتمد بالأساس على تضافر الجهود من أبناء المدينة سيما الميسورين منهم من خلال التبرع للتكية بالمواد الغذائية٫ بالإضافة إلى تطوع المواطنين في إنجاز الأعمال داخل التكية٫ مشيراً إلى أن تكية ستنا مريم العذراء تقوم بتقديم المعونة الغذائية للعديد من الأسر المستورة والفقيرة من خلال تقديم الوجبات الغذائية لهم خلال شهر رمضان المبارك.

من جهته ثمن معالي المحافظ الشوا جهود العاملين والقائمين على تكية ستنا مريم العذراء والداعمين لها٫ مؤكداً أن ذلك يعبر عن روح الإخاء بين أبناء الشعب الفلسطيني وتكافلهم خلال شهر رمضان المبارك.