نتنياهو: الأسد "لم يعد محصّنا"

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن رئيس النّظام السّوري، بشّار الأسد، "لم يعدّ محصّنًا".

وشرح نتنياهو ذلك بالقول إنه "أثناء قتال الأسد ضدّ داعش لم نتدخّل، لكن الآن، وبعد انتهاء الحرب والقضاء على داعش، فإنه يستقدم قواتٍ إيرانيّة إليه، ويمّكنها من التموضع في سورية لمهاجمة إسرائيل".

وأكمل نتنياهو، في تصريحات جاءت خلال مؤتمر في معهد "بوليسي إكستشينج" في لندن: "توجد معادلة جديدة على الأسد أن يفهمها، هي أن "إسرائيل" لن تحتمل تموضعا إيرانيًا في سورية، إن هاجمنا الأسد فسنهاجمه، عليه التفكير بذلك مليًا".

وحول المباحثات الجارية بين روسيا و"إسرائيل" على مستوى رفيع، قال نتنياهو إنه أبلغ بوتين "أنا لنا حقًا في الدّفاع عن أنفسنا من إيران، وإن حركّوا قواتهم تجاه حدودنا فسنتحرّك"، وأضاف أنه يعتقد أن بوتين "فهم" أن "إسرائيل" تتصرف كما كانت "كل دولة أخرى ستتصرف ضد عدوّ يحاول القضاء علينا".

وحول الدولة الفلسطينيّة، قال نتنياهو إنه "لم يغيّر موقفه، وأضاف "في المنطقة الصغيرة بين نهر الأردن وبين البحر يجب أن يستقلّ الفلسطينيّون، الحكم بأيديهم والأمن بأيدي إسرائيل".