القيادي الحرازين يدعو لأوسع مشاركة في "مليونية القدس" غداً

دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في فعاليات "مليونية القدس"، بكافة محافظات الوطن.

وقال الحرازين في تصريح له: "غداً الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ومن المهم المشاركة الحاشدة، والزخم الهادر، والرباط على السياج الزائل في غزة المحاصرة".

وبين أن الرباط هو مقاومة، والأدوات السلمية هي كذلك مقاومة، فلذلك يجب المحافظة على سلمية هذا الحراك، كون ذلك يغيظ الأعداء.

وشدد الحرازين على ضرورة استمرارية هذا الحراك الشعبي، مضيفاً: "بسلميتنا نقهرهم".

وتعقيبا على المنشورات التحريضية لجيش الاحتلال، والتي أطلقتها طائراته الحربية، ظهر اليوم الخميس، في مدينة غزة، قال الحرازين: " شعبنا لا يلقي بالا لهذه المنشورات، وهي أدنى من أن نلتفت إليها".

وتابع: "إذا كنا لا نلقي بالا لتهديدات جنرالات وساسة الاحتلال، فكيف نلقي بالا لهذه البيانات الهابطة ؟!".

وطالب الحرازين - وهو قيادي بحركة الجهاد الإسلامي- وسائل الإعلام ببذل مزيد من الجهود لفضح إجرام الاحتلال، وتعريته أمام الرأي العام العالمي.

وفي ختام حديثه، حيا القيادي الحرازين الجماهير التي ستشارك في فعاليات مليونيات القدس بكافة العواصم العربية والإسلامية.