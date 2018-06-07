ترامب يستجيب لطلب كاردشيان.. ويخفف حكم سجينة

قال البيت الأبيض، إنه تم الاستجابة لطلب نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، بتخفيف الحكم عن سجينة شهيرة.

وأوضح البيت الأبيض، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب كاردشيان عندما زارته في مكتبه الأسبوع الماضي، ووجه بتخفيف الحكم على مهربة المخدرات أليس ماري جونسون (63 عاما).

وكانت جونسون تقضي حكما بالسجن مدى الحياة، فيما لم يتم الكشف عن المدة التي خفف إليها الحكم.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن جونسون اعترفت بتهريبها المخدرات، إلا أنها كانت سجينة نموذجية بشهادة المسؤولين عن السجن، الذي قضت فيه 22 سنة.

وعلقت كاردشيان بتغريدة على بيان البيت الأبيض، بأن "هذا الخبر هو الأفضل على الإطلاق".

وتابعت بأن مكالمتها مع أليس جونسون لإبلاغها بالقرار ستكون من أفضل ذكرياتها، بعد سماع صراخ السجينة فرحا بتخفيف الحكم ضدها.