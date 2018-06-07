الخزندار: مخصصات الشؤون صباح الأحد واليوم عبر الصرف لدى بعض البنوك

أكدت مديرة برنامج مكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية ثناء الخزندار، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف رسمياً صباح الأحد المقبل عبر البنوك.

وقالت الخزندار لـ"فلسطين اليوم": "إن بعض البنوك فعلت نظام الصرف الآلي اليوم الخميس لمخصصات الشؤون الاجتماعية وبدأت بصرفها"، مشيرة إلى أن ذلك عبارة عن إجراءات إدارية خاص بالبنك ذاته.

ويبلغ عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة نحو 71 ألف مستفيد و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر، أن مخصصات التنمية الاجتماعية تأخرت عن المستفيدين عن موعدها المحدد لها كل دورة.