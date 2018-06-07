ترحل أكثر من 270 لاجئا من ألمانيا معظمهم فلسطينيون

رحت المانيا أكثر من 270 لاجئا غالبيتهم فلسطينيين، دخلوا اراضيها بصورة غير شرعية، الى العاصمة الاسبانية مدريد.

واكدت مصادر من الخارجية الفلسطينية، صحة تلك الانباء مشيرة إلى أن الفلسطينيين دخلوا المانيا للعمل فيها قادمين من اسبانيا وهذا يعتبر مخالفا لما نصت عليه "اتفاقية دبلن" الخاصة بدول الاتحاد الاوربي.

ولا تسمح اتفاية "دبلن" للاجئين الحاصلين على تصريح لدخول اي دول اوروبية او العمل فيها بان يغادروها للعمل في دولة اوروبية اخرى دون اعطاء الموافقة الخاصة بذلك.

واشارت المصادر من الخارجية الفلسطينية الى انه جرى ترحيل اللاجئين على متن طائرة باتجاه اسبانيا ومعظم الركاب الفلسطينيين من سكان غزة والضفة ومخيمات اللاجئين في لبنان.