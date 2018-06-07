شمخاني : دعم إيران لفلسطين واجب ديني

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، أن يوم القدس العالمي يشكل رمزا لتلاحم العالم الاسلامي في الدفاع عن فلسطين في مواجهة الكيان الاسرائيلي الغاصب.

ودعا شمخاني في تصريح له "الشعب الايراني إلى المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي، قائلا : أن "هذا اليوم المبارك هو تراث تركه لنا الامام الراحل ويعد رمزا للتلاحم في العالم الاسلامي للدفاع عن مبادئ فلسطين والمقاومة أمام ظلم وعدوان هيمنة الكيان الصهيوني وحماته."

وإعتبر "دعم ايران لمبادئ فلسطين بأنه ينبثق من الايمان والمنطق ويعد واجبا دينيا،" مؤكدا أن "الانتصارات التي حققها محور المقاومة في سوريا عزز من الثقة بالنفس وشجع الدول الاسلامية على الوقوف بوجه غطرسة الكيان الصهيوني."

وتابع: إن "الشعب الفلسطيني الباسل لم يبقَ بانتظار المفاوضات وقرارات يتخذها الآخرون بل جسد حميته الاسلامية في الدفاع عن القدس الشريف ومبادئ فلسطين من خلال الجهاد والتضحية في مواجهة هذا الكيان القاتل للأطفال."

ووصف شمخاني "يوم القدس العالمي بأنه كابوس للمجرمين الصهاينة، وأن "قادة الكيان الصهيوني وعشية يوم القدس، لجأوا إلى قتل الشعب الفلسطيني واستهداف المسعفين ليظهروا ذروة قسوتهم من جهة ومن جهة اخرى يطرقون ابواب الدول الاوربية لإضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها اهم داعم للشعب الفلسطيني."

وأردف: أن "المشاركة المليونية والجماهيرية للامة الاسلامية وأحرار العالم في مسيرات يوم القدس العالمي ستحبط مساعي الكيان الصهيوني وتثبت أنه ورغم العديد من المؤامرات التي يلجأ اليه نظام الهيمنة، فإن قضية فلسطين وتحرير القدس الشريف من براثن الكيان الصهيوني لا زالا يشكلان اولوية العالم الاسلامي وسنقترب من اليوم الذي يقضي فيه تراث الامام الخميني الراحل (رض) على الكيان الصهيوني اللقيط المثير للحروب.