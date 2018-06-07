الأحمد: اجتماع لجنة غزة السبت لن يكون من اجل رواتب الموظفين

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن اللجنة العليا لمتابعة مشاكل قطاع غزة، والتي تم تشكيلها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستجتمع السبت المقبل لبحث العديد من الملفات والقضايا التي تهم قطاع غزة.

وقال الأحمد في تصريح لموقع الغد اليوم، الخميس: “إن اجتماع اللجنة لن يكون من أجل ملف رواتب الموظفين، لأن غزة لا تقدم بالرواتب، وإنما سيكون بحث لكافة الملف”.

وأضاف: “ليس لدينا نقوله اليوم ولكن يوم السبت سيكون لنا كلمة”.

وفيما يتعلق بموضوع المصالحة وإنهاء الانقسام أوضح الأحمد أنه لا يوجد أي تقدم جديد في ملف المصالحة التي لا تزال تراوح مكانها دون تقدم يذكر.

وفي مقابل ذلك لاتزال ازمة موظفي السلطة الفلسطينية، تلقى بظلالها السلبية على كافة القطاعات في غزة، حيث تم صرف رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية، يوم الاثنين الماضي بنسبة خصم وصلت لـ 50% فقط.

وتفرض السلطة الفلسطينية خصومات على رواتب الموظفين في غزة، منذ أكثر من عام تصل الى ما بين 30- 50% في غزة دون الضفة، ضمن العقوبات والإجراءات التي فرضتها السلطة على القطاع، وهو ما أثار استياء شديدا لدى الموظفين.