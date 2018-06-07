الصحة تحذر: نقص غير مسبوق في الأدوية والمهام الطبية

حذرت وزارة الصحة اليوم الخميس، من الضرر الكبير الذي يلحق بالخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمواطنين جراء نفاد قرابة 49% من الأصناف الدوائية المتداولة وما يعادل 29% من رصيد المهام الطبية والتي تلزم لكل الخدمات الطبية.

وقالت الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بغزة في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، إن خدمات كل من الرعاية الصحية الأولية وخدمة الغسيل الكلوي وخدمات القسطرة القلبية والقلب المفتوح وكذلك المهمات العامة التي تلزم لكل الخدمات تعاني من تناقص كبير أصناف الأدوية الخاصة بها.

وأشار تقرير الادارة العامة للصيدلة أن نسبة العجز في قطاع الأدوية بلغت 53% من الاحتياج الشهري، فيا بلغ العجز في قطاع المهام الطبية 21% من الاحتياج الشهري.

وحذرت الوزارة من سوء الأوضاع في خدمات كل من السرطان وأمراض الدم والعيون والرعاية

الصحية الأولية وصحة الأم والطفل، إلى جانب أمراض المناعة والأوبئة والأمراض الوراثية والصحة النفسية والأعصاب والكلى والغسيل الدموي والأشعة والأصناف التشخيصية والطوارئ والعمليات والعناية الفائقة والرعاية الأولية.

وشكرت وزارة الصحة جميع الدول والمؤسسات الخيرية التي سارعت في تقديم التبرعات للقطاع الصحي بالأدوية والمهام الطبية، داعية إلى مزيد من العون وتقديم المساعدات العاجلة في ظل استمرار استهداف الاحتلال للمدنيين السلميين واستقبال مستشفيات القطاع لآلاف الجرحى.