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حمدونة : الأسرى يشتكون من انتشار الحشرات في فصل الصيف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:03 - 07 يونيو 2018
سجون الاحتلال2 سجون الاحتلال2
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أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس أن الأسرى في السجون والمعتقلات يعانون من انتشار الحشرات في فصل الصيف وخاصة في مناطق الجنوب كمعتقل النقب وسجن ايشل ، والسجون القديمة كسجن الرملة ونفحة القديم والسبع والدامون وشطة وغالبية غرف الانتظار لعدم نظافتها .

وأضاف د. حمدونة  أن الأسرى يشتكون من انتشار الفئران والجرذان في السجون القديمة في غرف الانتظار بسجن بئر السبع والرملة ، وهنالك خطر من الأفاعى والعقارب السامة في معتقل النقب ، وغالبية السجون تعانى من البعوض والصراصير والبق بنسب مختلفة .

وأشار د. حمدونة إلى تجاهل إدارة مصلحة السجون لجميع البلاغات على مدار سنوات لوضع حد لظاهرة الحشرات ، على الرغم من عثور الحشرات السامة في الأقسام كوجود أفعى في كنتين معتقل النقب  بداخل المواد الغذائية سابقاً ، وانتشار الجرذان وخروجها من شبكة الصرف الصحى للأقسام الأرضية في غرف الانتظار فى السبع ونفحة والرملة ، والعثور سابقاً على عدد من العقارب السامة في الساحة المشتركة لقسمى أ. ب بنفحة صيفاً ، ومعاناة الأسيرات الكبيرة من الحشرات في سجن هشارون .

وطالب د. رأفت حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولى بالقيام بزيارة السجون وسماع شهادات الأسرى والأسيرات ، وتفقد ظروف اعتقالهم ، والضغط على الاحتلال لاغلاق الأقسام القديمة ، ورش الأقسام وحول السجون بالمبيدات الحشرية.

 

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