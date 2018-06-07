شركة الكهرباء: ارباك شديد على جدول التوزيع

أعلنت شركة توزيع الكهرباء للمواطنين في محافظات قطاع غزة عامة وفي محافظة رفح خاصة عن وجود إرباك شديد في جدول توزيع الكهرباء نظراً لتعطل خط رقم 9 المغذي لمحافظة رفح من الجانب "الإسرائيلي" بشكل مفاجئ صباح اليوم الخميس.

وقالت الشركة ان العطل تزامن مع تدني قدرة خطوط محافظة خانيونس إلى قرابة النصف بسبب أعمال صيانة تجريها شركة الكهرباء الإسرائيلية، علماً بأن هذه الأعطال تتزامن مع تعطل للخطوط المصرية منذ قرابة 4 أشهر.

وبينت أن المتوفر حالياً لدى شركة توزيع الكهرباء هو 99 ميجاوات فقط من أصل 500 ميجاوات، مما رفع نسبة العجز لمستويات كبيرة جداً.

وأكدت ان الشركة جهة توزيع فقط مهمتها توزيع ما يصلها من كهرباء، مع ما تواجهه من تحديات كبيرة في ظل هذه الأزمة المعقدة منذ عدة سنوات.