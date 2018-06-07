الصحة: معظم مصابي العودة أجريت لهم عمليات ترميم و تجميل

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن معظم مصابي مسيرة العودة الكبرى، أجريت لهم عدة عمليات تجميل مكثفة جراء إصابتهم برصاص متفجر أدى إلى تهتك أو موت الأنسجة والأوردة والشرايين والعضلات والأعصاب إلى جانب تفتت العظام.

وأعرب د. حافظ أبو خوصة أخصائي جراحة التجميل في مجمع الشفاء الطبي، عن استغرابه من طبيعة الاصابة التي تصيب الجسم بمدخل صغير جداً و تخرج بحجم يتجاوز 10*10سم، محدثاً تهتكات في الأنسجة، لافتاً إلى أن معظم الإصابات كانت في الأطراف السفلية و خاصة تحت الركبة لإحداث إعاقات مستديمة لدى المصاب.

و أفاد د. أبو خوصة، أن إجراء العمليات التجميلية، تبدأ في اليوم الثالث من إجراء العملية الجراحية، حيث تظهر الأنسجة الحية من المتهتكة ومن ثم إجراء عمليات التنظيفات للعضلات من التهتك و إجراء عمليات الترميم من خلال أخذ رقعة جلدية مع تروية دموية.

و بين، أن اصابات ما تحت الركبة التي وصلت إلى 80 % تحتاج الى جهود مضاعفة خاصة و التي تكون مصحوبة بانكشاف العضلات والعظام و تحتاج الى عمليات معقدة لترميمها.

ويشير د.أبو خوصة بأن معظم الاصابات في جميع مستشفيات وزارة الصحة يتم اجراء العمليات التجميلية لها داخل مجمع الشفاء , مما يضيف أعباء و جهود مضاعفة على الطواقم داخل الوحدة في ظل وجود عدد قليل من اطباء التجميل ,لافتا الى أنه يتم اجراء 15 عملية يوميا.

وأضاف :"يتم ارسال بعض الأخصائيين الى بعض المستشفيات الحكومية لتساهم في تخفيف العبء عن المجمع ,وتخفيف عبء التنقل على المصابين بين المحافظات الى جانب التخفيف من اشغال الاسرة الذى فاق 100% ",اضافة الى اجراء عمليات الترميم والتجميل للمصابين في المستشفيات الاهلية.