"784" حادث سير منذ بداية رمضان

أعلنت حملة رمضان بـ أمان في إحصائية صادرة عنها أن عدد الحوادث المرورية لغاية 20 رمضان الحالي قد بلغت 784 حادثا، وذلك بارتفاع بنسبة 11% مقارنة بالعام 2017، كما وقد بلغ عدد الوفيات 10 وفيات وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالعام 2017.

وأفادت الحملة أن عدد الإصابات قد بلغ 554 إصابة بانخفاض نسبته 0.3% عن العام 2017، هذا وأهابت الحملة جميع السائقين ومستخدمي الطرق بوجوب الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية وضرورة التحلي بأخلاقيات القيادة الآمنة.

يذكر بأن حملة رمضان بأمان يقوم على تنفيذها عدة جهات رسمية وغير رسمية مكونة من نيابة مكافحة الجرائم المرورية وإدارة شرطة المرور والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ومنتدى شارك الشبابي بهدف توعية السائقين بالإرشادات الهامة المتعلقة بالقيادة بحذر خلال شهر رمضان المبارك، والحد من الحوادث المرورية والممارسات الخاطئة لبعض السائقين ومستخدمي الطريق، عن طريق مجموعة من النشرات الإرشادية على مختلف وسائل الاعلام الاجتماعي ومحطات التلفزه والإذاعات المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الإعمال التطوعية في جميع محافظات الوطن.