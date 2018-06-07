بدء التصويت في الانتخابات التركية بالمطارات والمعابر الحدودية

بدأت صباح الخميس عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المبكرة في المطارات التركية والمعابر الحدودية، بحسب وكالة الأناضول.

ولفتت الوكالة، إلى أن مطاري أتاتورك وصبيحة غوكجن في إسطنبول شهدا إقبالًا من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج على التصويت في الصناديق الانتخابية المعدة لهذا الغرض، كما شهدت المعابر الحدودية البرية لتركيا مع بلغاريا واليونان بدء عملية التصويت بالنسبة للأتراك القادمين من الخارج عبر البر.

ومن المقرر، أن تنتهي عملية الاقتراع في المعابر الحدودية التركية في الـ24 حزيران/يونيو الجاري، وهو الموعد المحدد لعقد الانتخابات داخل تركيا.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (عن حزب العدالة والتنمية)، و"محرم إنجة" (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، و"تَمَل قَره مُلا أوغلو" (عن حزب السعادة)، و"دوغو برينجك" (عن حزب الوطن)، وميرال أكشينار (عن حزب الخير).