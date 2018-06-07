99 قتيلاً حصيلة ثوران بركان فويغو في غواتيمالا

أعلنت السلطات في غواتيمالا، أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا من جراء ثوران بركان "فويغو" الاحد بلغت 99 قتيلا على الاقل في حين لا يزال حوالى 200 شخص في عداد المفقودين.

وقال "المعهد الوطني للطب الشرعي"، الهيئة المولجة التعرّف على هويات الضحايا، إن عدد الجثث التي تسلمها حتى الآن بلغت 99 جثة تم التعرف الى 28 منها فقط.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 75 شخصا وفقدان 192 آخرين إثر دخول البركان في حالة ثوران الأحد قذف خلالها حمما ملتهبة وانبعثت منه أدخنة سامة غطت ارجاء المنطقة ولا سيما القرى المجاورة له ومدينة انتيغوا، أهم موقع سياحي في البلاد.

ويبلغ ارتفاع بركان فويغو (بركان النار) 3763 مترا ويبعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة غواتيمالا.

وادت الخشية من ثوران البركان مجددا الى تأخر عمليات الانقاذ وانتشال الجثث، علما بأن "فويغو" لم يدخل في حالة سبات فهو سجل مساء الثلاثاء انفجارا قويا تسبب بحالة هلع لدى السكان الذين عاد قسم منهم الى دياره، كما يتم رصد انفجار صغير بداخله كل اربع او خمس ساعات بينما يواصل الرماد الانبعاث منه.

وزاد من مخاوف السكان وطواقم الانقاذ تحذير اطلقه الخبراء الاربعاء من ان هطول امطار غزيرة يهدد بإحداث انهيارات وحلية شبيهة بالانهيارات الثلجية وناجمة عن طبقات الرماد التي تكونت في المناطق المجاورة للبركان بسبب انبعاثاته.