ارتفاع الشجارات العائلية في رمضان بنسبة 23%

ارتفعت الشجارات العائلية في محافظات الوطن خلال فترة ال 20يوم الاولى من شهر رمضان المبارك بنسبة 23%.

و افاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بوقوع شجارات واعتداءات على مواطنين بأعداد كبيرة خلال اول 20يوم من شهر رمضان في هذا عام .

ووفقا لإحصائية صادرة عن ادارة العمليات المركزية بالشرطة بينت ان عدد المشاجرات بلغت 271مشاجرة و189 اعتداء على مواطنين نتج عنها 324 اصابة بدون اي جريمة قتل وقد اختلفت عما كانت عليه في العام الماضي وارتفعت بما نسبته 23% . حيث سجلت الشرطة في العام الماضي وقوع 209 شجارات و167 اعتداء نتج عنها مقتل مواطن واصابة 273 .

وناشد ارزيقات كافة المواطنين التحلي بالصبر وتغليب لغة الحوار والتوجه للقضاء والجهات المعنية في حل الخلافات .

وبين ارزيقات بان اسبابها بسيطة ويمكن التغلب عليها بكلمات عديدة فالأسباب تتلخص في خلافات بين اطفال او بسبب وقفة مركبه وخلافات بين شباب تتطور لشجارات كبيرة تتدخل العائلة بكاملها مما ينتج عنها قتل واصابات واضرار بالممتلكات والمنازل وترويع الاطفال والنساء والشيوخ .

واشار ارزيقات الى ان الشرطة والاجهزة الامنية وضعت خطة للاستجابة السريعة للبلاغات حول الشجارات مما ساهم في السيطرة عليها وتخفيف التوترات وجرائم القتل خلال هذا الشهر.