بيتزا تمنع الإصابة بالسرطان و"تطيل الحياة"!

كشف علماء وطهاة من مدينة نابولي في إيطاليا عن صنعهم بيتزا تمنع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وقد أطلق على البيتزا اسم "باسكالينا"، وسميت أيضا "البيتزا التي تمد الحياة" و"البيتزا المضادة للأورام".

وتحتوي بيتزا باسكالينا على مكونات حمية البحر الأبيض المتوسط المعروفة بأنها ذات فوائد صحية، وتشمل عجينة من دقيق القمح، تغطيها صلصة الطماطم وزيت الزيتون البكر والرابيني أو كما يسمى البروكلي رابي، والثوم والفلفل، ولا يوجد بها جبن أو لحم، وستكون متاحة للبيع في مهرجان البيتزا في نابولي "Napoli Pizza Village" هذا الأسبوع، والذي يستمر إلى غاية 10 يونيو الجاري.

وقال العلماء من معهد ناسيونالي توموري في ميلانو، وهو المعهد الوطني للسرطان، إن البيتزا صحية بما يتيح تناولها مرتين في الأسبوع.

وقد اجتمع عدد من الباحثين وأصحاب المطاعم ومنتجي المواد الغذائية والمستهلكين من أجل ابتكار هذه البيتزا، وفقا لموقع الأخبار الإيطالي "Affar Italiani".

ويأمل العلماء في تشجيع الناس على تناول الطعام بشكل صحي، حتى أن البيتزا يمكن أن تكون صحية، تماما مثل التي ابتكروها، حيث تم اختيار مكوناتها الصحية لقدرتها على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان في الجهاز الهضمي، بما في ذلك سرطان الأمعاء.

ولطالما أشاد العلماء بالفوائد الصحية للحمية المتوسطية، وتشير الدراسات إلى أنها قد تساعد في علاج البدانة وأمراض السرطان ومشاكل القلب وأمراض الدماغ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن البيتزا تساعد في منع السرطان، حيث أظهرت الأبحاث التي أجريت عام 2003 أن الذين يأكلون البيتزا مرتين على الأقل في الأسبوع هم أقل عرضة بنسبة 59% للإصابة بسرطان المريء، ويقل لديهم خطر الإصابة بسرطان الحنجرة بنسبة 34%، كما يقل لديهم احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 26%.

هذا بالإضافة إلى بحث أجري العام الماضي، يثبت أن الطماطم يمكن أن تبطئ نمو سرطان المعدة، ويعتقد أن السر يكمن في الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة في جلد الطماطم وهو ما يكسبها اللون الأحمر.