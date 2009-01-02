مشعل: دماء شهداء الحصار في رقاب العرب والمسلمين

فلسطين اليوم: دمشق

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مساء الجمعة ان الحركة عرضت الاشراف على معبر رفح الى جانب مصر والسلطة واوروبا منذ عام.

وقال مشعل في كلمة متلفزة من دمشق ان حركة حماس 'لا تريد السيطرة على معبر رفح وحدها بل قدمنا صيغة واقعية منذ عام'، داعيا الى مناقشتها.

واضاف ان هذه الصيغة 'رباعية بين مصر ورئاسة السلطة عبر الامن الرئاسي وبين حماس والاوروبيين'.

واعتبر مشعل ان الحركة 'لم تخسر الا القليل القليل جدا' من قوتها العسكرية في اليوم السابع من العدوان العسكري الاسرائيلي الواسع على قطاع غزة.

واكد زعيم حماس 'ان المقاتلين على استعداد لمقاومة غزو اسرائيلي ويمكنهم اسر مزيد من الجنود'.

وأشار مشعل إلى وجود اتصالات سياسية مكثفة مع أطراف عربية ودولية، وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية حماس مستعدة للحوار لكن لن ترضخ لأي شروط إسرائيلية.

وقال مشعل ان دماء من يستشهدون بسبب نقص الادوية والاسعافات يتحملها العرب والمسلمون.