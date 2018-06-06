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الآلاف يؤدون صلاة التراويح في رحاب الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 23:32 - 06 يونيو 2018
صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى
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شارك آلاف المواطنين من القدس وأراضي الـ48 ومدن الضفة الغربية، بصلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت مصادر مقدسية، إلى انتعاش الحركة التجارية في المتاجر الواقعة في شوارع وطرقات مسار الوافدين إلى الأقصى المبارك عبر شوارع القدس القديمة.

وأضاف أن العديد من المواطنين انضموا إلى المعتكفين في المسجد الأقصى للصلاة والتقرب إلى الله في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل.

وفي سياق متصل، حرّرت شرطة الاحتلال، مخالفات مالية لمركباتٍ مركونة بمحيط البلدة القديمة خلال انشغال صحابها بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وتركزت الحملة في شوارع الزهراء، والساهرة، والرشيد وصلاح الدين.

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