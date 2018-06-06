القبض على شخص سرق حسابات سيدات على "الفيس بوك" بهدف الابتزاز

ألقت الشرطة اليوم القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بسرقة حسابات 10 سيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في مدينة الخليل .

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن عدة سيدات تقدمن بشكاوى لدى وحدة الجرائم الالكترونية تعلقت جميعها بقيام مجهول بسرقة حساباتهن الشخصية والحصول على صور خاصة من المحادثات المخزنة واستخدام هذه الصور لابتزازهن اخلاقيا . وقد باشرت المباحث العامة باجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعل .

وأضاف ارزيقات بأن المباحث العامة من قد تمكنت اليوم من تحديد هوية المشتبه به وتم القاء القبض عليه وتوقيفه وإحالته للنيابة العامة .

وبيّن ارزيقات بان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بادارة المباحث العامة تلقت منذ بداية العام ما يقرب من 900 قضية من جميع المحافظات تمكنت من كشف عدد منها وما زالت تتابع بما تبقى منها .